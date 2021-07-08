Журналисты Tut.by запустили новое медиа Zerkalo.io

Журналисты белорусского издания Tut.by запустили новое медиа Zerkalo.io. Ранее их портал заблокировали.

Редакция планирует и дальше освещать события в стране, даже если Tut.by признают экстремистским. Журналисты хотят сконцентрироваться на социальной сфере, политике, экономике и аналитике. Команда предупредила подписчиков, что со временем соцсети Tut.by поменяют своё название.

Ранее 18 мая Министерство информации Республики Белорусь сообщило, что доступ к порталу Tut.by ограничен на основании решения Генпрокуратуры. «Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by», — указано в сообщении Мининформ.