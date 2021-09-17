Журналисты в Сочи обсудили вопросы продвижения СМИ в интернете

Главной темой панельной дискуссии на XXV юбилейном форуме современной журналистике «Вся Россия-2021» стало Эффективное присутствие традиционных средств массовой информации в социальных медиа.

Участники обсуждали актуальные вопросы современной журналистики: как грамотно выстроить коммуникации в соцсетях, взаимодействовать с аудиторией, продвигать свое СМИ на интернет-просторах. Опытом делились главные редакторы СМИ Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.

— Задача всех социальных сетей — сделать так, чтобы пользователь проводил в них как можно больше времени. Именно поэтому контент в социальных сетях не может быть слепой копией традиционного СМИ, его необходимо адаптировать. Главное — в борьбе за внимание найти некий баланс и набор инструментов, которые будут работать, – высказала мнение руководитель цифрового агентства ChuboхMedia Анастасия Чубоксарова.

Заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ привел конкретный пример формирования стратегии продвижения.

— Необходимо найти лидера, который бы определял и контролировал работу команды в сети. И еще один обязательный шаг — выделить часть бюджета на тестирование гипотез, – поделился Дмитрий Шелухин.

Выводом дискуссии стало то, что социальные сети изданий уже давно превратились в собственные средства массовой информации со своими правилами и возможностью монетизации.