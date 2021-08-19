Журналисты «Важных историй» подверглись спам-атаке

Журналистки «Важных историй» Ирина Долинина и Алеся Мароховская рассказали, что неизвестные устроили непрекращающийся прозвон и обрушили на них сотни СМС со спамом на их номера телефонов.

Недавно Ирина Долинина опубликовала расследование о племяннике директора ФСБ Дмитрия Бортникова. Алеся Мароховская публиковала исследования о репрессивной наркополитике в России.

Ранее сообщалось, что также спам-атаке подвергалась журналистка The Bell Ирина Панкратова. После этого неизвестные пытались взломать телефон Ирины и заказали детализацию всех звонков и сообщений за два года.