Журналисты «Важных историй» подверглись спам-атаке

Авг 19, 2021

Журналистки «Важных историй» Ирина Долинина и Алеся Мароховская рассказали, что неизвестные устроили непрекращающийся прозвон и обрушили на них сотни СМС со спамом на их номера телефонов.

Недавно Ирина Долинина опубликовала расследование о племяннике директора ФСБ Дмитрия Бортникова. Алеся Мароховская публиковала исследования о репрессивной наркополитике в России.

Ранее сообщалось, что также спам-атаке подвергалась журналистка The Bell Ирина Панкратова. После этого неизвестные пытались взломать телефон Ирины и заказали детализацию всех звонков и сообщений за два года.

Источник: Медиазона
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