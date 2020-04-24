Журналисты «Ведомостей» пожаловались на цензуру со стороны нового главреда

Dxthf на сайте «Ведомостей» появилась статья, в которой журналисты рассказывают о том, что происходит в редакции с приходом нового руководства и насколько негативно это сказывается на имидже издания.

В материале упоминается, что на протяжении 20 лет «Ведомости» строили отношения между журналистами и ньюсмейкерами, рекламодателями и рекламоносителем на честности и прозрачности:

Именно доверием, на формирование которого уходят годы, определяется качество независимого издания. Такого рода качество, вероятно, не нужно зависимым и пропагандистским медиа, но для независимых оно жизненно важно. Это социальный капитал, который трудно накопить и легко потерять. Он помогает ежедневно создавать стоимость, делая решения наших читателей более информированными. Он входит и в цену медиа как актива.

Будущие владельцы издания, по словам журналистов, обещали сохранить ценности редакции, а также ее топ-менеджеров и сотрудников. Также они обещали не менять редакционную политику на протяжении всего переходного периода.

Но последующие события не подтвердили эти слова, поскольку уже 22 апреля и.о. главного редактора Андрей Шмаров запретил публиковать данные любых опросов и упоминаний «Левада-центра»:

В «Ведомостях» никогда не существовало запрета на публикацию общественно важной информации — если журналисты издания могли ее подтвердить. Это часть неписаного договора с читателями, доказательство журналистской независимости. Существенное изменение редакционных правил не представляется исключительно внутренним делом издания, так как касается интересов читателей.

Журналисты выразили беспокойство, что под руководством Шмарова «Ведомости» станут зависимым и управляемым медиа, к которому нет доверия у читателей:

Лишившись репутации, «Ведомости» станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого — не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев. Таких и теперь достаточно в России. Это будет издание с прежними вывеской и логотипом, но принципиально иным содержанием.

Андрей Шмаров был назначен на должность и.о. главного редактора «Ведомостей» 24 марта. Бывший главред издания Илья Булавинов покинул его 23 апреля. В середине марта Демьян Кудрявцев и его партнеры — Владимир Воронов и Мартин Помпадур — предварительно договорились о продаже 100% акций издателя газеты «Ведомости» — АО «БНМ».