Журналисты «Ведомостей» пожаловались на нарушение трудовых прав

Профсоюз журналистов и работников СМИ, а также председатель профсоюза «Ведомостей» обратились в трудовую инспекцию города Москвы с просьбой проверить факты нарушения трудовых прав работников издания. Профсоюз отправил обращение и в прокуратуру. Заявление размещено на сайте Профсоюза журналистов.

В сообщении говорится, что на сотрудников издания оказывается давление. Главный редактор газеты Андрей Шмаров и генеральный директор АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Михаил Нелюбин пытаются привлечь Бэлу Ляув, председателя профсоюза, к дисциплинарной ответственности за невыполнение работы в то время, когда она находилась на больничном. Журналистку отдела финансов Анну Михееву просят написать заявление по собственному желанию и уже удалили из рабочих чатов «Ведомостей». Одному из сотрудников редакции, имя которого не раскрывается, хотели изменить заочный режим работы на очный, не уведомив об этом за два месяца, как положено по закону. При этом все журналисты редакции продолжают работать удалённо.

По словам адвоката Павла Андреева, консультирующего профсоюз, руководство издания оказывает давление и на других сотрудников издания. Как результат, из 90 человек, работавших в «старой» редакции «Ведомостей», половина уже уволились. Еще несколько человек намерены покинуть компаниюосенью.

Профсоюз также обеспокоен несоблюдением санитарных мер: в компании есть сотрудники, заразившиеся коронавирусом, не действует обязательный масочный режим. Руководство не проводит тестирование персонала на наличие COVID-19.

Собственнику «Ведомостей» Ивану Еремину направлено предписание о недопустимости нарушения Трудового кодекса РФ и привлечения издателя СМИ Вадима Нелюбина к административной ответственности.

После смены владельца «Ведомостей» в мае этого года из редакции уволились все заместители главного редактора. А в июле профсоюз газеты выдвинул руководству ряд требований, в частности, не сокращать зарплаты и штат и обеспечить соблюдение в редакции этических норм.