Журналисты «Ведомостей» собираются создать новое СМИ

Теги: 
Ведомости
Июл 9, 2020

Бывшие и действующие журналисты газеты «Ведомости» обсуждают запуск нового делового медиапроекта, который будет выходить только в интернете. Точные сроки запуска и концепцию издания журналисты пока не раскрывают. 

Известно, что в  редакцию устроятся почти все заместители главного редактора, начальники некоторых отделов и корреспонденты, которые уволились из «Ведомостей» из-за несогласия с политикой нового главного редактора Андрея Шмарова, который возглавил редакцию 15 июня и фактически ввел в издании цензуру.

Предполагается, что финансировать проект будет один из создателей «Ведомостей», голландский медиаменеджер Дерк Сауэр, который сейчас издает газету  The Moscow Times. Сам он от комментариев отказался.

Источник: Sostav.ru
Иллюстрация: shutterstock.com
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