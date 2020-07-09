Журналисты «Ведомостей» собираются создать новое СМИ

Бывшие и действующие журналисты газеты «Ведомости» обсуждают запуск нового делового медиапроекта, который будет выходить только в интернете. Точные сроки запуска и концепцию издания журналисты пока не раскрывают.

Известно, что в редакцию устроятся почти все заместители главного редактора, начальники некоторых отделов и корреспонденты, которые уволились из «Ведомостей» из-за несогласия с политикой нового главного редактора Андрея Шмарова, который возглавил редакцию 15 июня и фактически ввел в издании цензуру.

Предполагается, что финансировать проект будет один из создателей «Ведомостей», голландский медиаменеджер Дерк Сауэр, который сейчас издает газету The Moscow Times. Сам он от комментариев отказался.

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