Журналисты вышли на акцию протеста в центре Киева

Более сотни журналистов вышли на акцию в поддержку свободы слова в центре Киева. Среди них были представители закрытых ранее телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщает в своём Telegram-канале издание «Страна.ua».

С заклеенными скотчем ртами работники СМИ направились к месту проведения саммита «Крымская платформа». Они намеревались обратиться к лидерам иностранных государств. Журналисты хотели, чтобы им «помогли остановить убийство свободы слова на Украине». Сотрудники правоохранительных органов не пропустили протестующих.

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин назвал санкции против украинских СМИ «дикостью».

Напомним, что в феврале Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Своё решение президент Украины объяснил борьбой с пропагандой.