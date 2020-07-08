Российские журналисты выступили в поддержку Ивана Сафронова. Заявления в поддержку опубликовали издательский дом «Ъ», газеты «Ведомости» и РБК, телеканал «Дождь» и издания Znak.com, Meduza и Forbes, а также другие издания.

Журналисты требуют максимальной прозрачности, публичности процесса и подчеркивают, что обвинения в адрес журналиста, а ныне советника главы «Роскосмоса» звучат расплывчато. За участие в пикетах в поддержку Сафронова на Лубянке задержали более двух десятков человек.

Среди задержанных — корреспонденты «Коммерсанта», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, сотрудники «Открытой России», правозащитной организации «Трансперенси Интернешнл Россия» и других.

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена». В ФСБ заявили, что Сафронов, «выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».