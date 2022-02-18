Журналисты заблокированного «МБХ медиа» открыли образовательный проект «Полигон»

Сотрудники российских изданий, в том числе из заблокированного летом «МБХ медиа», запустили проект «Полигон». Журналисты планируют делиться своим опытом и вместе с учениками образовательного центра выпускать медиапродукты: лонгриды, подкасты, видеорепортажи или сценарии.

«Наша цель — вернуть людей в профессию, которой их лишило государство, дать им площадку для публикаций и работы. Мы верим, что государственная машина еще не успела убить нашу профессию и запугать огромное количество талантливых и смелых журналистов. Мы не боимся сотрудничать с «иноагентами», не боимся публиковать острые материалы или экспериментировать с новыми форматами», — сказано на сайте издания.

На сайте можно подать заявку, чтобы стать учащимся или преподавателем, а также предложить идею материала.

«Полигон» будет не просто школой, но и медиа, в котором будет что почитать, посмотреть и послушать.

Среди журналистов, кто уже работает над проектом, — Аня Трефилова, Тимур Олевский, Илья Рождественский, Максим Гликин*, Юра Белят.

Напомним, проект Михаила Ходорковского «Открытые медиа» (не имеет лицензии СМИ) объявил о прекращении работы в начале августа 2021 года. До этого Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа».

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов