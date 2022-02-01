Журналисты западных СМИ заявили о давлении властей Китая

Иностранные журналисты сталкиваются с серьезным противодействием и давлением властей КНР в ходе профессиональной деятельности, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на отчет Клуба иностранных корреспондентов Китая (FCCC).

В ежегодном отчете FCCC заявил, что Пекин поощряет возбуждение гражданских и уголовных дел в отношении журналистов и ранее угрожал расследованиями по обвинению в угрозе национальной безопасности.

«Ландшафт рисков [для западных журналистов и СМИ‘ сейчас меняется с беспрецедентной скоростью. Мы сталкиваемся с угрозами китайских властей в том, что репортажи и статьи будут подвергнуты различным юридическим санкциям, в том числе и судебным искам», — заявил Дэвид Ренни, глава китайского бюро журнала The Economist.

Ренни отметил, что китайское руководство, которое ранее просто вносило СМИ и отдельных журналистов в черный список, теперь подходит к вопросу о контроле средств массовой информации более серьезно. Помимо законных методов, власти используют собственные «фабрики троллей» для ведения агрессивных информационных кампаний в социальных сетях.

FCCC констатировал, что таким образом в Китае серьезно затрудняется деятельность СМИ, не аффилированных с государственными структурами. По выражению членов сообщества, освещение событий в КНР превращается в «постоянное упражнение в дистанционной работе».

В докладе отмечается, что 18 журналистов СМИ США, которые работали в Китае, были высланы из страны в 2020 году. Многие члены FCCC продолжают освещать события КНР из других стран, в то время как у оставшихся сотрудников возникают постоянные проблемы с обновлением пресс-карт.

Ранее китайская полиция арестовала шестерых сотрудников независимого новостного агентства Гонконга Stand News за «организацию заговора с целью публикации запрещенных властями материалов».