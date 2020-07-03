Журналисты записывают видео в поддержку Давида Френкеля

Журналисты Александр Плющев («Эхо Москвы»), Олег Кашин, Роман Перл, Алексей Нимандов («Фонтанка.ру») записали свои видеообращения в поддержку корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, которому 30 июня на участке для голосования полицейский сломал руку.

«Мне кажется, это абсолютно вопиющее преступление, которому, разумеется, нет никаких оправданий», — говорит Александр Плющев и надеется, что СК проявит весь свой профессионализм, чтобы раскрыть преступление.

А по мнению Олега Кашина, «петербургская полиция позорит великий город». На то, что полицейский, который причастен к тому, что Давид попал в больницу с переломом руки, будет наказан за свои действия согласно закону надеются и Роман Перл, и Алексей Нимандов.

Записать видео в поддержку Давида Френкеля коллегам предлагает неформальное объединение петербургских журналистов «Медиафан». Любой желающий может записать короткий ролик и прислать его в Telegram Ксении Клочковой (@kklochkova), Святославу Афонькину (@corrsaper) или Серафиму Романову (@mayorsimon)