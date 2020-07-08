Журналисты запускают журнал о детях и родителях «Волчок»

Бывшие журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» создали журнал о детях и родителях «Волчок». Авторы планируют рассказывать о системе опеки и попечительства в России, проблемах многодетных и соло-родителей. Новое просветительское медиа находится на стадии запуска, и журналисты открыли краудфандинг на первую серию материалов на крауд-платформе для СМИ «Сила слова»:

Мы, профессиональные журналисты из «Коммерсанта» и «Ведомостей», запускаем проект — просветительское медиа про семьи в России. Про детей-сирот, про усыновителей и систему опеки, про многодетных родителей. Говоря бюрократическим языком, про все «дела семьи, женщин и детей.

Журналисты будут публиковать истории о том, как работает система усыновления, с какими угрозами дети сталкиваются внутри нее и за ее пределами. Внутри этой темы невозможно ограничиваться одним форматом, отмечают журналисты:

Поэтому мы также будем выпускать не только истории, но и экспертные колонки о той социальной обстановке, в которой растет ребенок и которая составляет нашу новую реальность (от новых фильмов до языка); простые ответы юристов на сложные вопросы.

Средства пойдут на оплату работы авторов, редакторов, иллюстратора и специалиста по продвижению.