Журналисты запустили петицию в поддержку обращения по поводу давления на СМИ

На платформе Change.org появилась петиция в поддержку обращения от независимых СМИ, которое журналисты опубликовали сегодня. Подписать ее могут сотрудники СМИ, журналисты и читатели.

27 августа было опубликовано обращение к президенту, руководству палат парламента, министерств и ведомств, в ответственность которых входит обеспечение свободы слова в России и которые участвуют в пополнении списка СМИ, НКО и физлиц — иноагентов.

Обращение поддержали: Профсоюз журналистов и работников СМИ, Дождь*, Эхо Москвы, «Новая газета», Forbes, «Медуза»*, Republic, The Village, Wonderzine, Sota Vision, «Стол», Romb, 7×7, «Псковская губерния»*, MR7, Лениздат.ру и многие другие СМИ.

* издания внесены в реестр СМИ-иноагентов