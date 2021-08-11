Журналисты запустили подкаст, в котором обсуждают тексты друг друга

Участники журналистского объединения «Артель» создали подкаст «Хот Док». В нем журналист Михаил Данилович и автор подкастов Иван Макридин критикуют и обсуждают журналистские материалы вместе с их авторами. Приглашенный гость рассказывает, что не вошло в текст, как он создавался и почему журналист решил писать именно об этом.

В «Хот Доке» вышло уже два эпизода. В первом журналисты обсуждают материал, который рассказывает, почему воруют российские пенсионеры. Во втором эпизоде герои говорят о тексте про мелкие кражи и то, как за них наказывают россиян. Оба выпуска посвящены материалам, которые вышли в издании «Важные истории».

У журналистов «Артели» есть еще один проект «Докдрама», в котором авторы делают письменный разбор журналистских текстов.