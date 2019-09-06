Журналу DOXA запретили участвовать в Дне ВШЭ из-за писем политзаключенным

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) отказалось предоставлять редакции студенческого журнала «Doxa» площадку для их активностей на Дне Вышки. Об этом студенты рассказали в Telegram-канале.

В редакции уточнили, что они не успели ответить руководству вуза на прошлое письмо, в котором организацию просили отказаться от проведения некоторых активностей. Студенты все равно планируют прийти на мероприятие и получить там официальный отказ.

«В связи с тем, что так от вас так и не получено ответа на предложение вернуться к изначально заявленному формату участие DOXA в мероприятии «День Вышки», сообщаю, что в участии в этом мероприятии студенческой организации DOXA отказано», — приводит TJ слова и. о. старшего директора по информационной политики ВШЭ Олега Солодухина.

4 сентября студентам ВШЭ запретили проводить викторину на знание своих прав и писать письма политзаключенным на Дне Вышки. Это объяснили тем, что активности не соответствуют «Декларации ценностей университета, в частности, принципу политического нейтралитета».