Журналы Time Out и Hit Parade вернутся на медиарынок

Time Out возобновят выход печатной версии, а Hit Parade станет продакшн-компанией.

Журнал Time Out не печатали в период ограничений, связанных с коронавирусом, с марта по июль издание выходило только в формате digital. Ближайший номер появится на прилавках в августе и будет посвящён основателю журнала Тони Эллиоту.

Hit Parade не выходил с 2008 года, но новые менеджеры приняли решение возродить бренд. Пока в качестве продакшн-компании, в планах выпуски телешоу и проведение мероприятий. Сейчас команда работает над сериалом Paradise City и несколькими фестивалями: Golden Gods, Mayhem Festival и The Rock N’ Roll Roast. Перезапуск самого журнала пока под вопросом, глава отдела менеджмента Эш Авилдсен считает, что эта работа займет не один год.

Источник: MediaMedia