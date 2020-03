Журналы Time Out и Stylist прекратили выпускать печатные издания на время пандемии

Time Out впервые в своей истории (с 1968 года) переходит в формат digital only. Прекращение выпуска печатной версии затронуло все издания, во всех городах, где есть свои версии Time Out. Вернуться в печать в редакции пообещали, когда «всё наладится». Пока же весь контент можно читать на сайте TimeOut.

Аналогичным образом поступили в редакции женского журнала Stylist, который переходит на режим digital only. Последний номер выйдет на этой неделе. Он, как обычно, будет распространяться на станциях метро, железной дороге, отелях. А далее журнал можно будет читать в электронном формате в приложении Stylist, которое запускается на этой неделе, плюс на сайте и в сервисах типа Apple News Plus и Readle.

Кроме того, редакция запускает временный проект Working From Home With Stylist и серию подкастов. Эти продукты позволят в том числе и рекламодателям снизить влияние временно закрытого печатного издания.