Записки журналиста: Михаил Жванецкий

Апрель когда-то начинался со Дня смеха. Но в этом году не до него… Да, и это будет уже апрель без Жванецкого — без дежурного по стране. Жванецкий родом из Одессы. Не представляю, как бы он пережил эти события.

Он писал монологи для Райкина, Карцева с Ильченко, а потом стал сам читать свои тексты. Его фразы стали крылатыми: «В историю трудно войти, но легко вляпаться», «Одно неловкое движение — и вы отец», «Россия — страна вечнозеленых помидоров» и пр.

А я снимал Михаила Михайловича для журнала «Огонек» в 1995 году. Тогда он жил на Лесной улице. Сделал несколько дежурных кадров за пишущей машинкой. Писатель же! Потом он повторил свой фирменный взгляд из-под очков. Он уже знал, какой стороной лучше повернуться к объективу. Но я понимал, что чего-то не хватает. Я сказал: «Давайте придумаем что-то поживее». И тут взгляд мой упал на диван в прихожей. «А давайте так: вы ляжете туда и возьмете в руки какую-нибудь книжку». Жванецкий недолго думая взял свою и сделал вид, что читает. Я его еще пледом укрыл и подвинул в кадр тапочки. Главному редактору «Огонька» Льву Гущину кадр так понравился, что его напечатали на развороте.

Иногда мы пересекались с Михал Михалычем на разных мероприятиях, и он всегда повторял: «Юра, когда вас вижу, всегда вспоминаю, какая приятная съемка у нас была. Положили на диван, укрыли пледом… Мечта!»