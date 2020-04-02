Зинаида Пронченко станет шеф-редактором сайта «Искусство кино»

С 1 апреля шеф-редактором сайта «Искусства кино» станет Зинаида Пронченко.

Зинаида является постоянным автором таких изданий о кино, как «Искусство кино», «Сеанс», «Colta», «Кино ТВ». Она закончила факультет теории и истории искусств Петербургской академии художеств, а также училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров в мастерской режиссуры Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой. Зинаида сняла несколько короткометражных фильмов. Кандидат искусствоведения.

Зинаида о вступлении в должность шеф-редактора сайта «Искусства кино»:

Не хотелось бы писать никаких манифестов, чтобы не получился замах на рубль, удар на копейку. Но в целом, я считаю, сайт должен позиционировать себя как ребенок-подросток, порожденный и воспитанный журналом, но стремящийся к максимальной независимости, с характерным гонором и капризами. А это значит — больше текстов от первого лица, журналистика вообще и кинокритика в частности, чтобы выжить в эти непростые времена, должна сделать ставку на эмоциональность, придется покричать и понервничать.

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин:

Зина — из лучших молодых авторов «Искусства кино». Она не только блестяще пишет, но и парадоксально мыслит, а еще обладает всеми качествами прекрасного редактора: стратегическое планирование, уважение к чужим текстам, способность своевременно улавливать всех интересующую тему. Надеюсь, у нее получится поднять сайт «Искусства кино» на еще более высокий уровень.

Редакторами сайта и авторами остаются Егор Беликов и Алексей Филиппов.