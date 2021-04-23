«Змеиногорский вестник»: проекты, редакционные стандарты и пользовательский контент

Люди в возрасте от 20 до 35 лет предпочитают приобретать издание в розницу, но молодые семьи стали чаще оформлять подписку. В соцсетях нам часто задают вопросы по самым различным темам. На некоторые мы отвечаем там же, но те, что требуют более кропотливого анализа, работы, естественно, идут в печатное СМИ. Мы постоянно подчеркиваем, что контент газет, сайта, страниц в соцсетях совершенно разный. И первыми это поняли молодые люди, которые, по данным нашего мониторинга, проводимого вместе с торговыми работниками, стали чаще покупать печатное издание.

Общественные контролеры

Сегодня в центре внимания «Змеиногорского вестника» — вакцинация от коронавирусной инфекции, программы инвестирования в реконструкцию ЖКХ, проблемы «мусорной реформы» и своевременного вывоза ТКО. Всегда интересны вопросы ценообразования, качества продуктов питания, контроль за деятельностью компании, ведущей добычу золота прямо в черте города. (Да-да, вот такой парадокс. Мы добились в начале года приостановления деятельности данной компании, принесшей значительный ущерб памятнику истории, культуры, археологии федерального значения «Змеиная гора». Прокуратура по нашим публикациям возбудила против компании уголовные и административные дела.) А кроме этого аудитории нравятся материалы исторической направленности (в 2021 году Змеиногорску исполнится 285 лет), «сохранности своего кошелька» — советы от читателей по экономному ведению хозяйства, о кулинарии.

Наиболее популярные у читателей форматы — общественные расследования, которые помогают нам проводить в сетях наши земляки (рубрика «Общественный контроль» обычно появляется в каждом номере газеты, и без читателей нам этого никогда не сделать), а также конкурсы, которые тоже чаще всего проходят в соцсетях.

Наши редакционные стандарты разработаны несколько лет назад, и ежегодно мы вносим в них небольшие изменения. Что в них главное?

1. Основополагающий принцип — защита интересов и законных прав читателей и земляков.

2. В СМИ могут быть подняты любые темы в соответствии с законами РФ, кроме скучных.

3. Готовя аналитические материалы и общественные расследования, автор ОБЯЗАН предоставлять слово всем сторонам конфликта.

4. Каждый шаг в расследовании сверяем с юристом.

5. Наш сегодняшний слоган: мы живем и работаем вместе с нашими читателями и земляками. Если они пожелают обсуждать жизнь на Марсе — будем обсуждать!

Скорая помощь

Работа в социальных сетях и на сайте во время карантина стала более плодотворной при содействии наших земляков. Они не только активно участвовали в конкурсах и акциях «Змеиногорского вестника», но и сами ежедневно отправляли нам фотографии, мнения, комментарии по всем значимым событиям. Это становилось контентом для сайта и сетей. Активность наших друзей в группах и сетях способствовала росту посещаемости сайта. Согласно «Яндекс.Метрике», количество уникальных посетителей у нас выросло с 2000 человек до 10–20 тысяч в день. А это привлекло внимание рекламодателей.

У «Змеиногорского вестника» есть страницы в Facebook, Instagram, «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также YouTube-канал и группа в WhatsApp.

Каждая платформа имеет свои особенности. Например, у «ВКонтакте» более молодая аудитория, которая предпочитает конкурсы, акции, опросы и активно обсуждает действия органов власти. Подписчики группы в «Одноклассниках» (возрастной состав от 12 до бесконечности) наиболее активны в проведении общественных расследований. Эта группа чаще всего требует работы «скорой помощи». Именно так мы выстраиваем взаимодействие с друзьями, реагируя на все их жалобы. Это значительно увеличивает степень доверия к «Змеиногорскому вестнику» и способствует росту читателей печатного СМИ. Facebook — своего рода творческая лаборатория. Мы выставляем туда материалы, посты, проблемы территории и получаем неплохие отклики от коллег, общественников, представителей органов власти как региона, так и России.

На YouTube-канале мы часто размещаем видео, снятые нашими друзьями. И они пользуются большим успехом у пользователей. Особенно те, что рассказывали о проблемах. Например, в феврале, после очередных буранов, житель Змеиногорска прислал видео о том, как выглядит город после буранов при бездействии снегоочистительной техники. Мало того, что и просмотров много, еще и местные органы власти были «простимулированы», дороги начали расчищать от снега своевременно. Работы с YouTube-каналом нам предстоит много. Но мы уже проводили конкурсы видео от читателей, а в 2021 году планируем организовать школу видеомонтажеров, чтобы сюжеты и качество видео наших земляков стали лучше.

Красота своими руками

Легче сказать, каких акций и проектов мы не проводим, чем перечислять те, что есть.

В прошлом году к 75-летию Победы мы устроили для ветеранов «онлайн-концерт»: обратились на сайте, в соцсетях ко всем желающим записать дома видеопоздравление ветеранам и выслать нам его по WhatsApp. Мы получили эти поздравления со всей страны: песни, стихи, теплые слова присылали москвичи, змеиногорцы, жители Норильска, Новосибирска, Липецка, Твери. После получения 201 поздравления просто перестали их считать. Затем отобрали часть (все просто было невозможно опубликовать) и разместили на них ссылки в газете при помощи QR-кодов. Правнуки установили ветеранам на телефоны программы считывания QR-кодов, и каждый смог посмотреть и послушать эти видеопоздравления.