«Змеиногорский вестник»: проекты, редакционные стандарты и пользовательский контент

Каждый сотрудник «Змеиногорского вестника» должен быть неравнодушным человеком, уметь анализировать и ни в коем случае не становиться орудием в чьих бы то ни было руках. Мы должны помнить, что в первую очередь защищаем права и интересы читателей и земляков. И во время пандемии это стало особенно важно
В закрытом городе
До марта 2020 года мы считали, что нашему небольшому району абсолютно ничего не угрожает: живем от краевого центра на отшибе (почти 400 км), если меры соблюдать — все будет как обычно. Туристов, вернувшихся с отдыха, медики Змеиногорской ЦРБ усаживали на домашний карантин дней на 14 — и все. А потом прилетела беда откуда не ждали. Случилась вспышка ковида на одном из предприятий АО «Сибирь-Полиметаллы»: заболело около 300 человек, почти весь коллектив. Еще в крае почти не было инфекции — единичные случаи, а тут, в глубинке, такая вспышка! В результате весь район указом губернатора полностью закрыли на карантин: установили блокпосты на всех дорогах — ни въезда, ни выезда.
Это была по-настоящему «горестная песня»: передать продукты, лекарства, газету (которую нам печатали в Барнауле) через эти посты. Схема такая: приезжаешь «на границу», машину ставишь подальше, надеваешь перчатки, шапку и, естественно, маску, подходишь к разделительной черте (с той стороны твои партнеры устанавливают груз на землю) и перетаскиваешь его в свой транспорт.
Корбалихинский рудник АО «Сибирь-Полиметаллы» только что колючей проволокой не окружили. Никого не выпускали и не впускали. Роспотребнадзор там сразу поселился, а сотрудники Росгвардии встали на охрану. А у нас с предприятием договор и совместный проект! Как быть? Именно тогда, в апреле, мы и перешли с ними на удаленку: интервью брали, материалы готовили и даже видео получали.
Затем за несколько дней на базе ЦРБ открыли ковидный госпиталь. Все сделали в соответствии с правилами. Его тоже охраняли сотрудники Росгвардии. Общались с медиками «красной зоны» и с больными в онлайне.
Именно в апреле-мае, пока мы жили в полной изоляции, стало понятно, как много значит чувство локтя. Все забыли о каких-то мелочах, обидах друг на друга и просто стиснув зубы помогали тем, кому особенно плохо. Как ни странно, но у нас за эти два неполных месяца уменьшилось количество жалоб.
Работы стало больше, и намного. Мы всегда позиционировали себя как общественная организация. В это время помимо выпуска газет (святое дело) мы организовывали помощь тем, кому не стоило выходить из дома: людям старше 65 лет, одиноким гражданам, подцепившим «корону» и лечившимся в домашних условиях. Мы собирали (и сами сдавали) деньги на приобретение продуктов для многодетных семей и одиноких стариков. А еще — нам помогал весь край: региональное отделение ОНФ, бизнесмены, фирмы по продаже лекарств, средств индивидуальной защиты, депутаты АКЗС, и в первую очередь наш депутат Сергей Бенслер.
Раза два в неделю наши журналисты выезжали на блокпосты, принимали «гуманитарку», формировали заказы и развозили с другими волонтерами по селам и городу. А потом к компьютеру и — материалы на сайт, в газеты, сети. Обратная связь с жителями стала не просто теснее, а теплее. Мы были одной семьей, в которую пришла беда.
Несложная удаленка
Эти картинки показывают, какой была наша жизнь в строгой изоляции, и первые испытания, что выпали району в начале пандемии, помогли нам выстроить работу более системно. Дальше все было как у всех: карантины, ковидные госпитали, дефицит лекарств (осенью), в том числе из-за введенной маркировки и т.д. Все это становилось темами для пристального внимания журналистов.
Вот как отразилась пандемия на нашей редакции:
1. Работы для сотрудников стало значительно больше, но, как ни странно, всё успевали сделать в сроки. А это означает, что производственный процесс до пандемии давал сбои.
2. Объем рекламы уменьшился: за 2020 год наши потери составили больше 700 тысяч рублей. Нас спасла поддержка Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и наших предпринимателей, которые откликались на наши предложения.
3. Обратная связь с читателями, и до этого четко выстроенная, стала теснее.
4. Мы неплохо освоили работу на удаленке. Это оказалось не так сложно, как мы опасались, хотя нам неизбежно приходится «выходить в свет» для решения каких-то жалоб и проблем.
5. «Змеиногорский вестник», реализуя проект на средства Фонда президентских грантов, вынужден был часть массовых мероприятий перенести в онлайн-режим. И все получилось прекрасно! Привлекли к конференции по проблемам мусорной реформы почти весь край: операторов, сотрудников министерств, АКЗС, Общественную палату региона, экспертов, волонтеров, жителей территорий края.
6. Впоследствии, после «открытия района» и оживления бизнеса, мы смогли нарастить объемы рекламы в интернете.
7. Все это помогло закрыть 2020 год без убытков, но, конечно, особой прибыли, которую планировали, мы не увидели.
Осенью большая часть коллектива все же поймала инфекцию. К счастью, болезнь у ребят проходила без особых осложнений. Как только упала температура, они работали дома. Сейчас мы все в сборе. Но день-два в неделю используем режим удаленной работы. Собрав материал, готовить его можно и дома, как и верстать номер.
Коллектив, к слову, у нас небольшой. В нашей АНО — 10 штатных сотрудников. Пятеро непосредственно работают в газетах (у нас два издания — районка «Змеиногорский вестник» и краевая газета «Пенсионерский вестник»).
Копеечка в карман
Сейчас мы потихоньку возвращаемся к обычному взаимодействию с рекламодателями. Оживился бизнес — появилась реклама. На март к началу месяца мы продали в каждом номере больше двух полос. А еще и текущая реклама имеется. Цены докризисные вернулись. Загадывать ничего не стану — не дай бог сглазить! В прошлом году мы строили радужные планы и вот — получили карантин, изоляцию и прочие радости.
В 2020 году у нас появилось больше рекламы в интернете. В первую очередь это онлайн-услуги, предложения компаний по установке скоростного интернета (до 2020 года, кроме «Ростелекома», иных провайдеров у нас не было). Плюс к деньгам, которых всегда не хватает, мы получили отличную почву для обсуждения на наших страницах в соцсетях. Говорим о качестве услуг, спорим и выбираем лучшие — а это уже готовые темы для печатных СМИ.
Реклама в печатном СМИ сегодня самая разнообразная, но так как весна на пороге, естественно, больше всего рекламы услуг по ремонту домов, квартир, установки окон и дверей и т.д.
Чтобы привлекать рекламодателей, мы часто используем тематическую рекламу, подверстанную к определенному материалу. Например, 8 марта: поставили на первую страницу группу мужчин (среди них глава района) с букетами для дам. Фотосессию проводили в цветочном салоне. Им выгодно (реклама ненавязчивая), и мы деньги получили. Такие примочки можно придумать на пустом месте. Так, в прошлом году готовили тему номера «Ягода-малина» — урожай ее был большущий! Простор огромный для поисков подобной рекламы: и продажи сахара, и тазики для варенья и т.д. Стоимость такой подверстанной рекламы небольшая, но копеечка в редакционный карман идет. И реклама не раздражает читателя. А еще мы используем каждый праздник для получения хоть небольших средств. В этом году ко Дню святого Валентина предложили молодым, заплатив небольшую сумму, поставить «валентинку» в газете. Если зайти в календарь праздников, таких дат можно найти сотню. С 1 марта объявили конкурс блинов, оладушков, организовали дегустацию на Масленицу и привлекли все торговые сети к рекламе как «блинных составляющих», так и сопутствующих продуктов. Чаще всего такую рекламу рекламисты и журналисты готовят вместе.
Второй важный источник наших доходов — подписка. Правда, «Почта России» со своими повышениями оплаты услуги доставки «скушала» у нас 100 тысяч рублей за год. Говорят, что это еще терпимо.
Далее идут субсидии и гранты, которые мы получаем на реализацию социально значимых проектов. В 2020 году таких проектов было пять. Сейчас мы их готовим для конкурсов.
Не отказываемся мы и от договоров с органами власти, как региональными, так и муниципальными. Такие материалы мы стараемся публиковать на специальных вкладках.
От почты не убежишь
«Змеиногорский вестник» распространяется в основном по подписке. Это наиболее привычный канал распространения в сельской глубинке. Розница в нашем тираже невелика — всего 400 экземпляров. У нас несколько способов распространения подписки: «Почта России» (куда от нее деваться) доставляет издания в отдаленные и труднодоступные села, наши редакционные почтальоны работают в двух крупных селах и в городе. А кроме этого имеется корпоративная доставка, и больше 300 человек забирают издания в редакции. Это выгодно нам: мы получаем деньги сразу. Это выгодно читателям: стоимость подписки у нас значительно дешевле, можно выписать «Змеиногорский вестник» и на год. Причем наши подписчики через редакцию получают газету раньше, чем ее доставит «Почта России».
Газету мы печатаем в Барнауле, в ООО «ИПП Алтай», оттуда нам доставляет ее наше автотранспортное предприятие. У нас с ним бартер: бесплатная доставка газет, а взамен один раз в месяц — реклама на страницах «Змеиногорского вестника». Газеты мы получаем в четверг, и наша доставка уже работает с четверга. «Почта России» к подписчикам отправляется в субботу, а бывает, что и в понедельник. Многие наши подписчики уходят от почтовой доставки к нам. И не будь у нашего района такое сложное географическое положение (горы, леса и т.д.), мы давно бы помахали ручкой дорогой почте.
Количество подписчиков на pdf-версию «Змеиногорского вестника» увеличивается (сейчас их 285), но все же не такими быстрыми темпами, как нам хочется. На pdf подписываются в основном жители других муниципалитетов края и регионов России.
Люди в возрасте от 20 до 35 лет предпочитают приобретать издание в розницу, но молодые семьи стали чаще оформлять подписку. В соцсетях нам часто задают вопросы по самым различным темам. На некоторые мы отвечаем там же, но те, что требуют более кропотливого анализа, работы, естественно, идут в печатное СМИ. Мы постоянно подчеркиваем, что контент газет, сайта, страниц в соцсетях совершенно разный. И первыми это поняли молодые люди, которые, по данным нашего мониторинга, проводимого вместе с торговыми работниками, стали чаще покупать печатное издание.
Общественные контролеры
Сегодня в центре внимания «Змеиногорского вестника» — вакцинация от коронавирусной инфекции, программы инвестирования в реконструкцию ЖКХ, проблемы «мусорной реформы» и своевременного вывоза ТКО. Всегда интересны вопросы ценообразования, качества продуктов питания, контроль за деятельностью компании, ведущей добычу золота прямо в черте города. (Да-да, вот такой парадокс. Мы добились в начале года приостановления деятельности данной компании, принесшей значительный ущерб памятнику истории, культуры, археологии федерального значения «Змеиная гора». Прокуратура по нашим публикациям возбудила против компании уголовные и административные дела.) А кроме этого аудитории нравятся материалы исторической направленности (в 2021 году Змеиногорску исполнится 285 лет), «сохранности своего кошелька» — советы от читателей по экономному ведению хозяйства, о кулинарии.
Наиболее популярные у читателей форматы — общественные расследования, которые помогают нам проводить в сетях наши земляки (рубрика «Общественный контроль» обычно появляется в каждом номере газеты, и без читателей нам этого никогда не сделать), а также конкурсы, которые тоже чаще всего проходят в соцсетях.
Наши редакционные стандарты разработаны несколько лет назад, и ежегодно мы вносим в них небольшие изменения. Что в них главное?
1. Основополагающий принцип — защита интересов и законных прав читателей и земляков.
2. В СМИ могут быть подняты любые темы в соответствии с законами РФ, кроме скучных.
3. Готовя аналитические материалы и общественные расследования, автор ОБЯЗАН предоставлять слово всем сторонам конфликта.
4. Каждый шаг в расследовании сверяем с юристом.
5. Наш сегодняшний слоган: мы живем и работаем вместе с нашими читателями и земляками. Если они пожелают обсуждать жизнь на Марсе — будем обсуждать!
Скорая помощь
Работа в социальных сетях и на сайте во время карантина стала более плодотворной при содействии наших земляков. Они не только активно участвовали в конкурсах и акциях «Змеиногорского вестника», но и сами ежедневно отправляли нам фотографии, мнения, комментарии по всем значимым событиям. Это становилось контентом для сайта и сетей. Активность наших друзей в группах и сетях способствовала росту посещаемости сайта. Согласно «Яндекс.Метрике», количество уникальных посетителей у нас выросло с 2000 человек до 10–20 тысяч в день. А это привлекло внимание рекламодателей.
У «Змеиногорского вестника» есть страницы в Facebook, Instagram, «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также YouTube-канал и группа в WhatsApp.
Каждая платформа имеет свои особенности. Например, у «ВКонтакте» более молодая аудитория, которая предпочитает конкурсы, акции, опросы и активно обсуждает действия органов власти. Подписчики группы в «Одноклассниках» (возрастной состав от 12 до бесконечности) наиболее активны в проведении общественных расследований. Эта группа чаще всего требует работы «скорой помощи». Именно так мы выстраиваем взаимодействие с друзьями, реагируя на все их жалобы. Это значительно увеличивает степень доверия к «Змеиногорскому вестнику» и способствует росту читателей печатного СМИ. Facebook — своего рода творческая лаборатория. Мы выставляем туда материалы, посты, проблемы территории и получаем неплохие отклики от коллег, общественников, представителей органов власти как региона, так и России.
На YouTube-канале мы часто размещаем видео, снятые нашими друзьями. И они пользуются большим успехом у пользователей. Особенно те, что рассказывали о проблемах. Например, в феврале, после очередных буранов, житель Змеиногорска прислал видео о том, как выглядит город после буранов при бездействии снегоочистительной техники. Мало того, что и просмотров много, еще и местные органы власти были «простимулированы», дороги начали расчищать от снега своевременно. Работы с YouTube-каналом нам предстоит много. Но мы уже проводили конкурсы видео от читателей, а в 2021 году планируем организовать школу видеомонтажеров, чтобы сюжеты и качество видео наших земляков стали лучше.
Красота своими руками
Легче сказать, каких акций и проектов мы не проводим, чем перечислять те, что есть.
В прошлом году к 75-летию Победы мы устроили для ветеранов «онлайн-концерт»: обратились на сайте, в соцсетях ко всем желающим записать дома видеопоздравление ветеранам и выслать нам его по WhatsApp. Мы получили эти поздравления со всей страны: песни, стихи, теплые слова присылали москвичи, змеиногорцы, жители Норильска, Новосибирска, Липецка, Твери. После получения 201 поздравления просто перестали их считать. Затем отобрали часть (все просто было невозможно опубликовать) и разместили на них ссылки в газете при помощи QR-кодов. Правнуки установили ветеранам на телефоны программы считывания QR-кодов, и каждый смог посмотреть и послушать эти видеопоздравления.
Продолжаем работать с волонтерами, это традиционная и привычная работа в зимний период. Тем более что зимы у нас далеко не сахар: метели, заносы, морозы. Старикам требуется расчистка дворов, доставка лекарств и продуктов.
Перед Новым годом объявили в сети акцию-конкурс «Новогодняя красота своими руками». Нам прислали очень много фотографий того, как земляки украшают квартиры, дома, улицы. В первом номере 2021 года вышел красивый разворот, определили победителей и сделали выставку на сайте и в соцсетях.
Запустили тему в сетях «Я переболел ковидом. Что делать?». О последствиях рассказывали наши друзья, а медики ЦРБ комментировали и давали советы. Кроме этого, в онлайн привлекли рекламу медицинских центров, специализирующихся на восстановлении после ковида.
К 8 марта подготовили сюрприз для читателей и друзей: попросили известных в районе женщин прислать свои детские фото и сделали забавную полосу. Тот, кто первым отгадает, кто есть кто, — получит приз.
Много лет продолжается у нас «Районный дайджест» — новости изо всех поселений.
Словом, небольшие по протяженности акции мы объявляем на сайте и в сетях почти еженедельно. Это не только привлекает внимание всех наших друзей, но и помогает в создании интересного контента печатного СМИ.
На нынешний год нами запланировано немало и более длительных проектов. Часть из них уже в работе. Это и «Тайны Змеиной горы», проект к 285-летию Змеиногорска, с запланированным на август «Балом горных офицеров»; и проект «Мусорная реформа и общественный контроль», который мы ведем уже второй год (работа за счет средств Фонда президентских грантов закончена, но мы считаем тему настолько важной, что будем ее продолжать в 2021 году); и проект для людей старшего возраста «Что такое активное долголетие и как его достичь»; и нужная всем как воздух «Школа финансовой грамотности». Очень хочется реализовать проекты «Я — мама!» и «Я в рабочие пойду, пусть меня научат!».
«Любимый город может стать красивым! Или контроль общества за реализацией федеральных инвестиционных проектов на территории малых городов и сел» — это проект, который только начинаем. Наша территория в 2021 году получает немало средств на реконструкцию системы ЖКХ по программам «Комфортная городская среда», «Развитие сельских территорий» и т.д. Ну а наша (общества) задача проконтролировать, чтобы все бюджетные средства пошли по назначению. Это одна сторона. А еще — качество работ. А еще — нормальная эксплуатация объектов. Так что работы непочатый край!
Газета «Змеиногорский вестник» издается с 19 сентября 1930 года. Выходит один раз в неделю объемом от 16 до 24 полос. Тираж — 5400 экземпляров. Учредители: АНО «Газета «Змеиногорский вестник» (76%), администрация Змеиногорского района (12%) и администрация города Змеиногорска (12%).
Сайт: zmnvest.ru.