Znak.com начал собирать пожертвования

Независимое издание Znak.com, принадлежащее своему основателю, журналисту Аксане Пановой, объявило о сборе средств для работы отдела репортеров. Теперь читатели могут оформить ежемесячный или разовый платеж и поддержать работу редакции.

Материалы, сделанные с помощью донатов, будут дополнительно отмечены. Также редакция будет отчитываться о полученных деньгах и тратах каждый квартал. Средства пойдут на командировки репортеров и другие нужды.

Оформить платеж можно на сайте издания через систему CloudPayments.