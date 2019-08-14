Znak.com начал собирать пожертвования

Теги: 
краудфандинг
Авг 14, 2019

Независимое издание Znak.com, принадлежащее своему основателю, журналисту Аксане Пановой, объявило о сборе средств для работы отдела репортеров. Теперь читатели могут оформить ежемесячный или разовый платеж и поддержать работу редакции.

Материалы, сделанные с помощью донатов, будут дополнительно отмечены. Также редакция будет отчитываться о полученных деньгах и тратах каждый квартал. Средства пойдут на командировки репортеров и другие нужды.

Оформить платеж можно на сайте издания через систему CloudPayments.

Источник: znak.com
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