Znak.com: сотрудникам «Матч ТВ» запретили писать в соцсетях посты про ситуацию на Украине

Сотрудникам телеканала «Матч ТВ» руководство запретило высказываться в соцсетях по поводу ситуации на Украине. «В рабочий чат прислали запрет на публикации в соцсетях», — рассказал Znak.com сотрудник телеканала.

По его словам, распоряжение о запрете на публикации в соцсетях сотрудникам пришло от заместителя генерального продюсера телеканала. Непосредственные начальники отделов своим сотрудникам довели, что «ничего [связанного с Украиной] в соцсети выкладывать не нужно».

Несмотря на запреты, комментаторы телеканала Константин Генич и Георгий Черданцев в Twitter высказались против войны. Черданцев выложил черную картинку с надписью «Нет войне!», а Генич — сообщение с антивоенным содержанием, но позднее закрыл свой аккаунт.

На вопрос корреспондента Znak.com о том, почему звезды телеканала проигнорировали запрет, собеседник нашего издания ответил, что «каждый поступает по совести». Также он добавил, что «другой вопрос», скажут ли они что-нибудь по поводу ситуации в Украине в прямом эфире.