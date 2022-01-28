Znak.com закрыл комментарии в Telegram из-за возможных призывов к экстремизму

Редакция Znak.com решила закрыть комментарии в Telegram-канале. Это произошло после сообщений о том, что один из читателей мог стать фигурантом уголовного дела за призывы к экстремизму из-за комментариев в канале.

Сейчас редакция проверяет эту информацию и разбирается в ситуации.

Ранее ряд СМИ писал о том, что читатель Znak.com стал фигурантом уголовного дела за многочисленные призывы к экстремизму и насилию. Москвич больше года оставлял свои комментарии под постами в официальном канале Znak.com в Telegram. Дело возбуждено сразу по двум статьям — п. «а» ч. 2 ст. 282 (Возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 205.2 (Призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.