Знаменитый Mad Magazine закрывается после 67 лет работы

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закрытие
Июл 5, 2019

Популярное сатирическое издание больше не будет выходить в печать после августовского номера — известный журнал карикатур Mad Magazine прекращает работу после 67 лет бурной истории. 

Сообщается, что какое-то время издание будет переиздавать старые материалы с новыми обложками, при этом новый контент не будет создаваться вовсе. Через несколько месяцев выход журнала прекратится полностью, сообщает The Hollywood Reporter. 

Журнал с августа будет доступен только в магазинах комиксов, а также отправляться по почте подписчикам. DC, однако, также продолжит публиковать книги Mad Magazine и специальные коллекции

Источник: americaru.com
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