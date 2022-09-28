7 веских причин, почему нужно участвовать в конкурсе «Золотой фонд прессы»

Мы собрали мнения коллег — участников проекта
Что такое «Золотой фонд прессы»?
Это престижный конкурс на право войти в «Золотой фонд» изданий России. Это ведущие эксперты, которые помогут вам понять ваши сильные и слабые стороны. Наконец, это дружное журналистское сообщество — обмен опытом и полезные знакомства.
Вот несколько отзывов участников конкурса:
«Участники конкурса не только получают профессиональную экспертизу по содержанию и дизайну своих изданий, но и взгляд на себя со стороны — это бесценно!»
«Для руководителей газет — это обмен опытом и своими открытиями. Мы непременно возьмем на вооружение все самое полезное, постараемся воплотить это у себя и расскажем о результатах».
«Получив первый раз Знак отличия «Золотой фонд прессы», мы не ожидали, что будет такая реакция у читателей. Это очень стимулирует работать и дальше над качеством контента».
«“Золотой фонд прессы” поднимает нас в глазах читателей, способствует привлечению новой потенциальной аудитории и просто держит в тонусе!»
«Участие в проекте для региональных изданий — это самый лучший путь взаимодействия с центром, с властью и журналистским сообществом!»
«Это очень хорошая школа! Здесь получаешь рекомендации, в каком направлении двигаться дальше, используя при этом опыт успешных во всех отношениях изданий».
«Это участие дает знания и, что очень важно, — вдохновение, новые идеи!»
Издания получают Золотой знак от нашего проекта уже больше десяти лет. Вот «Золотой фонд прессы» в цифрах:
• 2889 изданий участвовало за 10 лет в проекте;
• 2511 редакций удостоены знака отличия;
• 306 заявок подано на конкурс «Главный редактор года»;
• 31 главный редактор стал победителем.
Напоминаем, что до 30 сентября (включительно) действует льготная стоимость на участие в проекте.
— 16 800 руб. до 30 сентября;
— 19 600 руб. до 31 октября.
Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2023» будет опубликован 25 декабря на сайте zolfondpress.ru.
Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.
Подробности на сайте zolfondpress.ru или по телефону (499) 152 34 73, 910 474 10 04,
e-mail: zolfondpress@mail.ru
Ждем ваших заявок!