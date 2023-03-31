Конкурс «Золотой фонд прессы» как зеркало русской журналистики

Вместо дискуссии – одностороннее вещание от начальства к народу. Роль простых людей сводится к одобрению того, как о них заботится власть. Получаются такие медиа, которые профессор Высшей школы экономики Симон Кордонский предлагал переименовать из СМИ в СИВ – средства информирования власти. А бывший преподаватель журфака Александр Амзин рекомендовал называть такие издания медиапроектами органов власти, чтобы не путать их с настоящими СМИ.

Работа с информацией также не блещет. Многие материалы пишутся по одному источнику. Чаще всего на основе слов чиновника, начальника или пресс-секретаря. Факты не проверяются. Например, если сказано, что дорога отремонтирована, журналист не пойдет и не посмотрит, что с этой дорогой на самом деле. Складывается впечатление, что окружающий мир журналистам не интересен, и рассказ о нем ограничивается официальными сводками.

Страницы в соцсетях, как правило, у газет есть. Но на самих страницах, как правило, есть только ссылки на публикации на сайте газеты. Ни материалов, подготовленных для соцсетей. Ни модерируемых журналистами дискуссий. Ни пользовательского контента. Как будто соцсети – не новая среда контакта с аудиторией, а обуза, которую повесили на и без того замотанных и выгоревших журналистов.

Исключения есть. С погружением в проблемы, с историями и даже расследованиями. Так, в одной из газет первополосной была тема о тяжбе между соседями по поводу того, что снег с крыши одного соседа падает во двор к другому, и тот через суд обязал соседа эту крышу разобрать посреди зимы.

В другом издании разворот посвятили противостоянию предпринимателя и районной администрации из-за схемы автобусного маршрута. Предприниматель перестроил маршрут и получил на него лицензию. Потом лицензию отобрали, но он вернул ее через суд. Во втором раунде лицензию отобрали через новый конкурс, но предприниматель снова это опротестовал, и в городе теперь действуют два разных автобусных маршрута с одинаковым номером.

А самым примечательным было расследование одной из районок по жалобе гражданина, который поскользнулся и травмировался на льду возле автобусной остановки. Журналисты несколько месяцев выясняли, кто должен убирать лед у остановки, и летом, наконец, опубликовали материал. Со всеми комментариями, пояснениями и перекладыванием вины друг на друга.

Есть газеты, которые делают ставку на «заселение» номера людьми. Когда комментарии в текстах и подверстках сопровождаются фотографиями прокомментировавших. Особенно великолепно это смотрится при цветной печати и при живых, а не паспортных фото.

Есть газеты с тиражом, близким к охвату всей читающей публики в районе. И с числом подписчиков в соцсетях, сопоставимым с населением района.

Но правило таково, что делать хорошую газету журналистов побуждает только талант, пассионарность и порядочность. Рыночный естественный отбор, когда выживает производящий наилучший продукт, в российской журналистике не работает. Особенно в местной и региональной.

Хорошая газета может получиться, если сойдутся энтузиаст-главный редактор и просвещенный местный начальник, который журналистику терпит и даже финансирует. А если не сойдутся, то будет серость. Или, точнее, сплошная праздничность в духе соцреализма, прославление человека труда, героев на боевом посту и мудрых руководителей всех уровней в неустанной заботе о народе.

«Поздравительная открытка». Так назвала свою районную газету девушка на встрече активистов молодежных движений с Владимиром Путиным. Девушка жаловалась, что редакция сама о проблемах не пишет и чужие материалы публиковать отказывается.

Герой чеховского рассказа «Человек в футляре» приговаривает «как бы чего не вышло». По такому принципу зачастую и делаются газеты.