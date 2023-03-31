Конкурс «Золотой фонд прессы» как зеркало русской журналистики

Поздравительная газета
В конце года были подведены итоги проекта «Золотой фон прессы», вручение Знака отличия и Сертификатов традиционно состоится на Деловом форуме «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» 11 апреля.
Своим мнением об изданиях-участниках делятся члены жюри, преподаватели факультета журналистики МГУ.
Александр Колесниченко, доцент
Что такое идеальная районная или региональная газета? Это сосредоточие местных проблем. Ямы и лед на дорогах, дураки в школах, больницы без врачей и лекарств, протекающие крыши, ржавая вода в трубах и тому подобные атрибуты современной российской действительности.
Еще это трибуна для всех, кому есть что сказать. От уполномоченных и компетентных до униженных и оскорбленных. Возможность посмотреть на происходящее с разных сторон и позиций. Сведение полярных точек зрения к здравому и выполнимому. Нерв общества и система обратной связи в отношениях власть-граждане.
Наконец, это качественные тексты. Другого уровня, чем любительско-блогерские. Там, где факты проверены, всесторонне прокомментированы и доходчиво упакованы. В разные жанры. От коротких новостей до длинных фичеров и очерков.
В соцсетях же паблик газеты – один из основных источников информации про район или регион. Благодаря не только новостям из газеты, но и новостям из соцсетей, отмониторенным и проверенным. Совсем в идеале – это еще и местные сообщества, модерируемые редакцией. Когда газета – больше, чем газета.
Когда-то у районок был модным лозунг «Жизнь района - в газетной строке!» Лозунг сегодняшнего дня – «Жизнь района – в газете, на сайте и в соцсетях!». И ключевое здесь – не только «в газете, на сайте и в соцсетях», но и «жизнь». То есть реальность повседневности, а не виртуальность соцреализма.
Вместо дискуссии – одностороннее вещание от начальства к народу. Роль простых людей сводится к одобрению того, как о них заботится власть. Получаются такие медиа, которые профессор Высшей школы экономики Симон Кордонский предлагал переименовать из СМИ в СИВ – средства информирования власти. А бывший преподаватель журфака Александр Амзин рекомендовал называть такие издания медиапроектами органов власти, чтобы не путать их с настоящими СМИ.
Работа с информацией также не блещет. Многие материалы пишутся по одному источнику. Чаще всего на основе слов чиновника, начальника или пресс-секретаря. Факты не проверяются. Например, если сказано, что дорога отремонтирована, журналист не пойдет и не посмотрит, что с этой дорогой на самом деле. Складывается впечатление, что окружающий мир журналистам не интересен, и рассказ о нем ограничивается официальными сводками.
Страницы в соцсетях, как правило, у газет есть. Но на самих страницах, как правило, есть только ссылки на публикации на сайте газеты. Ни материалов, подготовленных для соцсетей. Ни модерируемых журналистами дискуссий. Ни пользовательского контента. Как будто соцсети – не новая среда контакта с аудиторией, а обуза, которую повесили на и без того замотанных и выгоревших журналистов.
Исключения есть. С погружением в проблемы, с историями и даже расследованиями. Так, в одной из газет первополосной была тема о тяжбе между соседями по поводу того, что снег с крыши одного соседа падает во двор к другому, и тот через суд обязал соседа эту крышу разобрать посреди зимы.
В другом издании разворот посвятили противостоянию предпринимателя и районной администрации из-за схемы автобусного маршрута. Предприниматель перестроил маршрут и получил на него лицензию. Потом лицензию отобрали, но он вернул ее через суд. Во втором раунде лицензию отобрали через новый конкурс, но предприниматель снова это опротестовал, и в городе теперь действуют два разных автобусных маршрута с одинаковым номером.
А самым примечательным было расследование одной из районок по жалобе гражданина, который поскользнулся и травмировался на льду возле автобусной остановки. Журналисты несколько месяцев выясняли, кто должен убирать лед у остановки, и летом, наконец, опубликовали материал. Со всеми комментариями, пояснениями и перекладыванием вины друг на друга.
Есть газеты, которые делают ставку на «заселение» номера людьми. Когда комментарии в текстах и подверстках сопровождаются фотографиями прокомментировавших. Особенно великолепно это смотрится при цветной печати и при живых, а не паспортных фото.
Есть газеты с тиражом, близким к охвату всей читающей публики в районе. И с числом подписчиков в соцсетях, сопоставимым с населением района.
Но правило таково, что делать хорошую газету журналистов побуждает только талант, пассионарность и порядочность. Рыночный естественный отбор, когда выживает производящий наилучший продукт, в российской журналистике не работает. Особенно в местной и региональной.
Хорошая газета может получиться, если сойдутся энтузиаст-главный редактор и просвещенный местный начальник, который журналистику терпит и даже финансирует. А если не сойдутся, то будет серость. Или, точнее, сплошная праздничность в духе соцреализма, прославление человека труда, героев на боевом посту и мудрых руководителей всех уровней в неустанной заботе о народе.
«Поздравительная открытка». Так назвала свою районную газету девушка на встрече активистов молодежных движений с Владимиром Путиным. Девушка жаловалась, что редакция сама о проблемах не пишет и чужие материалы публиковать отказывается.
Герой чеховского рассказа «Человек в футляре» приговаривает «как бы чего не вышло». По такому принципу зачастую и делаются газеты.
За Шушлебину вступился Союз журналистов России, и глава района восстановил ее в должности, не дожидаясь суда, куда Шушлебина обратилась. Но сама возможность уволить, по сути, за поясной поклон вместо земного, показывает место и роль журналистики.
Юлия Черешнева, доцент
Большинство изданий, представленных на конкурс, сосредоточены на производстве уникального контента. Газеты стараются публиковать эксклюзивные авторские материалы, придающие изданию свой собственный стиль. Газеты отличаются друг от друга по дизайну, характеру, контент-стратегиям, формируют медиаобраз, воспринимаемый целевой аудиторией.
К сожалению, интернет-версии изданий подобным разнообразием не отличаются. У большинства газет сайты выглядят крайне похожими. Зачастую содержат устаревший контент. Соцсети ведутся «механически». Вовлечения аудитории и контакта с читателями нет.
Мария Королева, преподаватель
В этом году российская пресса столкнулась с разного рода вызовами, с которыми, увы, не всем удалось справиться. Многие издания ушли с отечественного медиарынка, кому-то пришлось полностью переосмыслить свои концептуальные подходы и решения, а кто-то перешел в онлайн-формат. Так или иначе, региональным изданиям тоже пришлось оперативно принимать новые «правила игры», продиктованные деглобализацией. В частности, речь идет об изменении редакционной политики СМИ РФ в области интерактивности (взаимодействия с аудиторией): как известно, ряд зарубежных социальных медиа-платформ с марта 2022 года запрещены на территории Российской Федерации, а их деятельность признана экстремистской. В этой связи, многие издания были вынуждены приостановить свою активность на запрещенных площадках. Однако, как показывает опыт региональных СМИ, некоторые газеты активно пытаются освоить новый формат – Telegram-каналы, которые обычно выполняют информационно-развлекательную функцию: здесь публикуются короткие новости или приводятся ссылки на материалы с сайтов региональных СМИ, размещаются «контактные» материалы (различные опросы, конкурсы среди подписчиков, гороскопы). Стоит отметить коммуникативную открытость региональных СМИ к взаимодействию с аудиторией в Telegram: под постами подписчики каналов могут оставлять комментарии и «реакции». Конечно, не все пока получается, но развивать это направление важно и нужно, потому что через Telegram-каналы можно значительно увеличить аудиторию СМИ, в том числе региональных, за счет более молодых и социально-активных подписчиков.
Движение вверх региональной прессы
Ирина Денисова, доцент
Используем принцип перевернутой пирамиды и начнем с конца. Региональные газеты развиваются – и это хорошо. Очевидно, что динамика довольно быстра. Технологичность дала немыслимый ранее толчок журналистике в целом. Форматы, каналы передачи, скорость - всё изменилось. Насколько сильно это коснулось региональных медиа, попробуем разобраться.
Анализ региональных СМИ в рамках конкурса “Золотой фонд прессы-2022” показал нам, что издания на местах содержательно изменились за истекший год. Учитывая политическую повестку и общественные запросы, это было неизбежно. Появилось гораздо больше материалов на историческую и военную тематику. Также заметно увеличилось количество текстов о людях, проживающих в зоне ответственности газеты. В первую очередь, это, конечно, касается участников и героев СВО, выполняющих воинский долг. Также много пишут о волонтерах, помогающих фронту и гражданским. Делаются портретные очерки, интервью, репортажи на эту тему. Славят людей. Рассказывают об их опыте. Но также и не забывают тружеников села и производств, активных и неравнодушных людей. Это и те, кто помогает местным приютам для животных, пишет книги о родном крае, учит детей необычным навыкам, лечит тяжело больных, словом - занимается созиданием. Стоит больше внимания уделять людям, которые могут стать примером для земляков. Такое внимание к отдельным людям развивает пассионарность общества, воспитывает примером тех, кто не решается сделать шаг. Людям нравится читать о себе и о своих знакомых. Меньше формализма, больше живого.
Одно большое НО
Чаще всего нельзя сказать, что в текстах есть какая-то полемичность. Ровно потому, что очень острые проблемы не поднимаются. Отсюда и отсутствует некая вторая сторона. О проблемах пишут мягко, обнадеживающе. Во многих газетах представлена социальная проблематика. Но есть одно большое НО. Очень редко встречаются издания, которые поднимают реальные проблемы, не маскируя их. Чаще всего проблематика обозначена, но отражена исключительно в позитивном ключе: если безработица, то вопрос решается, если плохие дороги, то их ремонтируют и пр. Материалов, рассказывающих о глобальных нерешенных проблемах, крайне мало (социальная незащищенность, отсутствие инфраструктуры, экология и пр.). Из других информационных источников мы знаем о самых актуальных региональных темах – самоуправство местных чиновников, плохие дороги, аварийное жилье, грязные водоемы, высокие тарифы на транспорт и пр. Однако на первую полосу такие темы региональные СМИ практически не выносят. Редко кто может себе позволить такую смелость. И вот это совсем нехорошо. Журналистика стоит на службе у общества, а не у администраций. В реальности мы знаем о тотальной зависимости региональных медиа, которые не могут рисковать своим существованием. Однако в отдельных районах чиновники не боятся быть раскритикованными, поэтому проблемные материалы есть. Публикуются отрывки прямых линий с губернатором или главой района/города. И речь идет о насущных для жителей вопросах: недостаточность лекарств, проблемы с газификацией, банкротство управляющих компаний и пр. Можно надеяться, работа по данным сигналам идет.
В целом газета должна быть для читателей, а не для местной администрации.
Цифровое неравенство
Еще несколько лет назад мы встречались с отсутствием конвергентности. В этом направлении результаты деятельности видны. Издания развивают свои интернет-ресурсы, но можно ускорить процессы, так как технологии не ждут. Сайты в основном имеют неплохую навигацию. Поиск информации не затруднителен. Отдельные редакции стараются разнообразить интернет-страницы - используют интерактивные игры, проводят конкурсы. Готовят материалы специально для сайта. Но не везде. Понимаем, мало рук, мало ресурсов. Но цифровизация неизбежна, надо догонять. Тем изданиям, которые не успевают за развитием интернет-возможностей, немного подскажем: начните с более четкой рубрикации сайта. Иначе получается, что все материалы слиты в одно пространство: и поле чудес, и мошенники, и связь времен, и терроризм, и пенсионные льготы. В итоге - кастрюля с борщом из 33 ингредиентов. Никто не видит своих тем. Стало быть, в следующий раз выберут другой ресурс, где все понятнее.
Что касается страниц в социальных сетях. В прошлые годы уже отмечали, что отдельные (ныне запрещенные) соцсети абсолютно бесполезны для работы российских региональных СМИ. На какой успех там можно рассчитывать? Даже многие федеральные СМИ не снискали на этих платформах популярность. Для региональной прессы же это вообще была бессмысленная трата сил. Есть свои отличные ресурсы. И они реально работают. Надо лишь приложить усилия. Да, есть каналы на видеохостингах. Но есть ли отдача аудитории? Вряд ли. Просмотры минимальны. Зато есть возможность публикации коротких видео. Этот формат более востребован. Ваша молодежь точно будет смотреть.
Часто видим, что аккаунты в ВК и канал в Telegram имеют одинаковый контент. Надо бы разводить информационный потоки. Иначе зачем несколько одинаковых лент? Чем больше различных площадок, тем больше вас знают и читают. Удачный канал для продвижения регионального СМИ - Яндекс. Дзен. Больше возможностей для оформления текстов. Вообще на всех площадках есть свои аудитории. Присутствует обратная связь. Не только в виде викторин и конкурсов, но и в комментариях, предложения присылать новости и пр. Не бойтесь отвечать на комментарии читателей, объяснять, задавать вопросы. Эта вовлеченность аудитории в работу редакции даст быстрый рост читателей, расширение тем. И собственно бесплатные рабочие руки.
Не только содержание, но и форма
Радует жанровое многообразие в большинстве изданий. Репортажи, интервью, редкие в наши дни очерки и фельетоны. Отдельные СМИ публикуют редакционные статьи. Немного, но есть. Было очень интересно читать. В предыдущие годы встречались издания, где публиковались только заметки. Сейчас – богаче.
Встречаются и такие примеры, которые режут глаз. Рубрика «Некрологи, реклама, объявления». Как-то неуважительно к ушедшим. Можно некрологи оставить на той же полосе, но опубликовать отдельно от «куплю-продам». Ещё замечание по рекламе: публикация на 1 полосе. Понимаем, что 1 полоса – самая дорогая, но из чувства прекрасного, может, убирать объявление о скупке металла подальше? С материалом о Пасхе, Z-движении или о Дне Победы не коррелируется. Кому задать вопрос? Главреду, выпускающему, гендиректору, дизайнеру?
Должны порекомендовать более четко структурировать содержание изданий. Рубрикация просто необходима. Наиболее популярные СМИ имеют широкий спектр тем, рассчитанный на аудиторию с разными характеристиками (пол, образование, образовательный ценз). Для хозяек – рецепты, для огородников – советы, телепрограмма для всех. Спортивная полоса. Желательно публиковать детские странички. Родители смогут дать газету детям, чтобы те разгадывали головоломки. И вот пожалуйста – потенциальные читатели. Подросткам интересны различные темы. Про них не надо забывать. Приручайте свою аудиторию с ранних лет. Знайте ее. Любите.